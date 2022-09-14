Türk milletvekiline Yunanistan televizyonu canlı yayınında ölüm tehdidi

Program yapımcısı ve sunucusu Panos Papadopulos’a telefonla bağlanan bir kişi, Milletvekili Hüseyin Zeybek’e hakaretler yağdırarak tehdit etti. Sunucu Papadopulos’un ise canlı yayına katılan ve tehditler savuran kişiyi yayından alması yerine, teşvik edici davranışı ile dikkat çekti.

Milletvekili Hüseyin Zeybek, 14 Eylül Çarşamba günü özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, hem kendisini tehdit eden kişiyi, hem de program sunucusunu kınadı. Zeybek bu tür tehditlerin kendisini korkutmadığını ve azınlığın hak arama çizgisinden bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da saptırmayacağını söyledi.

Zeybek özel Facebook hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı.:

“Panos Papadopoulos'un 12-09-2022 tarihinde saat 13.00'te canlı yayınlanan Next Tv "Anihti grami" programına konuşan bir vatandaş canlı yayında şahsıma kin güderek hakaret edip, hayatıma yönelik tehditler savurdu.

Sunucu ve kanal sahibi gazeteci, vatandaşın açıklamalarını kınamak yerine, onunla sohbeti devam ettirdi, hatta vatandaşın açıklamalarından yana tavır aldı.

Siyasete başladığım ilk andan itibaren tehditler aldım ve belirli çevrelerin hedefi oldum fakat bu tür eylemler beni hiçbir zaman endişelendirmedi veya korkutmadı ve Azınlığın hak arama çizgisinden beni hiç bir zaman saptırmadı.

Ancak, sürekli hedef olmam ve canlı yayında hayatıma yönelik tehditler almam tüm sınırları aştı. Medyanın tüm bu olaylara toleransı sona erdirmesi gerektiğini düşünüyorum, çünkü medyanın esas rolü demokrasiyi savunmak kini ve nefreti değil.

Artık herkes sorumluluklarını üstlensin..."

Kaynak: Millet Gazetesi