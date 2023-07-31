Türkiye'den Azerbaycan'a "Laçin Yolu" desteği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin yolu biliyorsunuz Azerbaycan toprağıdır. Dolasıyla Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır. Almak da en büyük egemenlik haklarından biri.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri konusunda, "Bölgesel istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasından geçiyor. Bunun için Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Laçin yolu biliyorsunuz Azerbaycan toprağıdır. Dolasıyla Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır. Almak da en büyük egemenlik haklarından biri. Tıbbi geçişler de mümkün. Kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergahlar da tahsis edilmiş durumda. Bütün bu değerlendirmelere baktığımızda Azerbaycan’ın bu konuda eleştirilmesinin haklı bir zemini olmadığını düşünüyoruz.

Bizim inancımız bir an önce Ermenistan’la Azerbaycan arasındaki anlaşmaların imzalanması. Türkiye’nin de böylece Ermenistan’la ilişkilerini normalleştirerek Kafkasya’da Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan’ın merkezinde bulunduğu bir ekonomik ve istikrar kalkınma sürecinin bir an önce başlaması.

KUR'AN-I KERİM'E SALDIRI

Esas itibarıyla bu sorunun ortaya çıkardığı potansiyel zararları ve tehditleri görmeye başladıklarını anlıyoruz. İsveç Başbakanı’nın yazılı açıklamasında ‘2’nci Dünya Savaşı’ndan sonra en ciddi güvenlik durumunu yaşıyoruz’ ifadesini kullanıyor ki bu önemli. Kendi ülkenizde bu kadar hassas konuda provokasyon yapılmasına izin vermeniz ve kendi kurduğunuz sistemin ve organlarının bunu engelleyememesi aslında bir devletin kurumlarıyla beraber varoluşuyla ilgili birtakım soru işaretlerini beraberinde getiriyor.