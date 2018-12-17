Türkiye'den Kosova ordusu açıklaması

Türkiye'nin, Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) orduya dönüştürülmesini öngören yasa tasarılarının mecliste kabul edilmesini, "egemenlik hakkı olarak gördüğü" ifade edildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği, FSK'nin orduya dönüştürülmesini öngören üç yasa tasarısının 14 Aralık'ta Kosova Meclisinde kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Türkiye, KFOR ve Kosova Güvenlik Gücüne katkıda bulunan bir Balkan ülkesi ve NATO üyesi olarak, Kosova parlamentosunun 14 Aralık'ta Kosova Güvenlik Gücü'nün orduya dönüştürülmesi yönünde kabul ettiği yasaları, egemenlik hakkı olarak görürken, Kosova makamlarının yıllar sürmesi beklenen bu dönüşüm sürecinin, anayasal çerçevede, demokratik ve Kosova'daki tüm toplulukları kapsayan bir şekilde, NATO'yla eşgüdüm içerisinde ve bölgedeki barış ile istikrarı sürdürecek şekilde yürütüleceğine dair beyanlarını da isabetli bulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin bölge barışı ve istikrarına verdiği önem çerçevesinde, Priştine ile Belgrad arasındaki diyaloğun da sürmesi yönündeki desteğini devam ettireceği vurgulandı.

120 milletvekilinin bulunduğu Kosova Meclisinde, FSK'nin işleyişi, hizmet şartları ve mevcut FSK Bakanlığının Savunma Bakanlığına dönüştürülmesini düzenleyen üç yasa tasarısı, 14 Aralık'ta yapılan oylamada kabul edilmişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin de imzalamasının ardından FSK resmen Kosova ordusuna dönüşecek.

Görev kapsamı, Kosova içinde sivil koruma operasyonlarına katılmak, doğal afet ve acil durumlarda müdahalede bulunmak ve Kosova ile yurt dışında operasyonlara katılmak olan FSK, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından tam manasıyla bir orduya dönüşecek.