Türkiye Moldova'ya doğal gaz ihraç edecek

Türkiye'nin Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihraç edeceği duyuruldu.

Türkiye; Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'nın ardından Moldova'ya doğalgaz ihraç edecek.

BOTAŞ, Moldova enerji piyasasında aktif rol oynayan East Gas Energy Trading şirketi ile doğalgaz ihracatı anlaşmasına imza attı.

Türkiye'den Moldoya'ya doğalgaz ihracatı başlıyor.

1 Ekim'den itibaren Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihraç edilecek.

BOTAŞ'ın birbiri ardına gerçekleştirdiği ihracat anlaşmalarıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

BOTAŞ, gerçekleştirdiği altyapı yatırımları, gelişmiş iletim sistemi, coğrafi konumu ve bu güçlü altyapısının sağladığı avantajları değerlendirerek yeni ihracat anlaşmaları yapmaya devam ediyor. BOTAŞ, ülkemizi doğalgaz ticaret merkezi konumuna ulaştırma hedefi kapsamında, 'Türkiye'nin ve Avrupa'nın Enerjisi' unvanıyla doğalgaz ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler listesine yeni bir Avrupa ülkesini daha ekledi. Bu kapsamda BOTAŞ, bölgede ve özellikle Moldova enerji piyasasında aktif rol oynayan East Gas Energy Trading şirketi ile doğalgaz ihracatı anlaşmasına imza attı.

Anlaşmaya imza atıldı

Açıklamada, bugün gerçekleştirilen törenle BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan ile East Gas Energy Trading şirketi Genel Müdürü Nicolai Gaborak'ın anlaşmaya imza attıklarına işaret edilerek, şu ifadesine yer verildi:

Boru hattı vasıtasıyla bugüne kadar Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya’ya doğalgaz ihracatına dair kritik anlaşmalar gerçekleştiren BOTAŞ, 1 Ekim tarihinde başlamak üzere anlaşma kapsamında Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz aktaracak.