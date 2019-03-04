Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna molotoflu saldırı

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunun olduğu sokak bir kez daha anarşist grupların hedefi oldu. Yüzü maskeli grup, Başkonsolosluğu koruyan 19 Yunan polisine saldırdı.

150 molotof atan grup, taşlarla sokakları savaş alanına çevirdi. Yunan polisi ise göz yaşartıcı gazla maskeli gruba müdahale etti.

Sokakların alev alması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 araç kısmen yandı.

Saldırganların çoğu kaçmayı başardı. Gözaltına alınan 15 saldırgandan 2’si ise uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Yunan basını saldırıyı "Selanik'te molotof yağmuru" manşetiyle duyurdu.

Selanik’teki Türk Başkonsolosluğunu koruyan polisler 30 Eylül 2018’de de saldırganların hedefi olmuş, Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınamıştı.

Yunan yetkililerden bir kez daha Türk temsilciliklerinin ve personelin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması istenmişti.

Kaynak: TRT HABER