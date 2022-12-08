"Türkiye'yi Batı Balkanlar'da barış ve istikrarı koruyan ortak olarak görüyoruz"

Vucic, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) Dönem Başkanlığının Türkiye'ye devredildiği 60'ıncı Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Belgrad'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Vucic, Şentop ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli misafirimiz, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la tekrar bir araya gelmekten büyük onur duyuyorum. Bu görüşmeyi fırsat bilerek, kıymetli dostum Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı ilettim." ifadelerine yer verdi.

Şentop ile iki ülke arasındaki ilişkilere değindiklerini belirten Vucic, ekonomik işbirlikleri, enerji güvenliği, ülkesindeki Türk yatırımları ve bölgesel meseleler üzerine görüştüklerini de aktardı.

Türkiye'nin bölgede büyük bir role sahip olduğunun altını çizen Vucic, paylaşımında, "Sırbistan, Türkiye'yi Batı Balkanlar'da barış ve istikrarı koruyan, sadece Sırbistan'da değil, tüm bölge ülkelerindeki vatandaşların genel güvenliğine katkıda bulunan, altyapı ve enerji alanındaki projelerin uygulanmasında destek sağlayan ortağı olarak görüyor." ifadelerini kullandı.​​​​​​​