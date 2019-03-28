Türklere milli azınlık statüsü isteyen DOST partisine soruşturma

Bulgaristan'da Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan bu hafta partinin Bulgaristan'da yaşayan Türklere milli azınlık statüsü verilmesi için imza kampanyası düzenleyeceğini açıklamasının ardından bugün Bulgaristan Başsavcısı Sotir Tsatsarov, siyasi gücün faaliyetlerinin soruşturulmasını istedi. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada soruşturmanın, Yüksek Temyiz Savcılığı tarafından yürütüleceği bildirildi.

Savcılık, DOST partisinin faaliyetinin Anayasa’nın ve Siyasi Parti Kanunu’nun hükümlerine aykırı olup olmadığını araştıracak. Partinin Anayasa’ya aykırı olup olmadığı ve faaliyetiyle yasaları ihlal edip etmediği kontrol edilecek ve böyle birşey tespit edildiği takdirde parti yasaklanacak.

İki gün önce DOST partisi, azınlıkların hak ve özgürlüklerini savunmaya azimli olan partilere internet üzerinden gerçekleştirilecek Bulgaristan'da yaşayan Türklere milli azınlık statüsü verilmesi için imza kampanyasına katılma çağrısında bulundu.

DOST partisi, yayımladığı bildiride azınlıkların hak ve özgürlüklerinin korunmasına öncelik veren sivil toplum kuruluşların yanı sıra tüm Bulgaristan vatandaşlarına imza kampanyasını destekleme çağrısında bulundu. Mestan, bildiride partinin Bulgaristan'ın birliği, bölünmezliği ve toprak bütünlüğü ilkelerini gözettiğini vurguladı.

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verilerine göre, Bulgaristan’da 2011 yılında yapılan son nüfus sayımına göre ülkenin nüfusunun yüzde 8,8 oranını oluşturan ve sayıları 588 318 kişi olan Türk azınlığı bulunmaktadır. Bulgaristan’daki Türkler, Bulgarlar’dan sonra ülkede ikinci büyük etnik topluluk konumundadır.

Kaynak: Kırcaali Haber

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 16:58