Üsküp’te sokaklar hareketleniyor

Makedonya’da yüzlerce kişi Yunanistan’la varılan isim değişikliği anlaşmasını protesto etmek için başkent sokaklarına indi.

Üsküp’te sokaklar hareketleniyor

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te binden fazla kişi Yunanistan’la varılan isim değişikliği anlaşmasını protesto etmek için toplandı. Tepki gösteren kalabalık, hükümete erken seçim çağrısında bulundu.

Meclisin konuyla ilgili değişiklikleri kısa zamanda bitireceği ve 2019 Ocak ayında mecliste oylamaya sunulacağı öngörülüyor.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, milliyetçi grupların tepkilerine rağmen isim değişikliği için partisinde destek kampanyaları düzenlemişti. 

Makedonya’da 30 Eylül tarihinde gerçekleştirilen referanduma yeterli katılım olmaması nedeniyle isim değişikliği kabul görmemiş, konu meclise taşınmıştı.

Makedonya Yunanistan’la yaşanan isim anlaşmazlığı nedeniyle NATO ve Avrupa Birliği üyeliklerindeki engelleri kaldırmayı planlıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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