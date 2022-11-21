Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Avrupa Birliği'nin kolaylaştırıcılığında, Brüksel'de yapılan acil nitelikli toplantı sonrasında Kosova'daki Sırplardan barışı korumalarını istedi.

Vucic, ülkesinde döndükten sonra yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Brüksel'deki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu ve Kosovalı Sırplardan "barışı korumalarını ve protestolar düzenlemeleri durumunda bunu demokratik bir yolla yapmalarını" talep etti.

Sırbistan'ın görüşmelerde yapıcı bir tutum sergilediğini söyleyen Vucic, "Belgrad heyeti, Brüksel'e açık ve net şekilde görüşme, insanların yaşamlarını ve bölgenin istikrarını koruma niyetiyle gittiği için gurur duyuyorum." diye konuştu.

"Sorumlu ve akılcı davrandık"

Vucic, "Sorumlu ve akılcı davrandık çünkü çocuğunun kendisine tabutta geri verilmesini isteyecek ne bir anne ne bir kız kardeş ne de bir eş olmadığına inanıyoruz. En iyisi, ne kadar eleştirilirse eleştirilsinler uzlaşmacı çözümleri kabul etmek." dedi.

Bölgedeki duruma değinen Vucic, "Durum zor, çatışmanın eşiğinde ama paniğe yer yok." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic ayrıca, Kosova'nın kuzeyindeki Sırp nüfusunda "büyük bir öfke" olduğunu ve Kosovalı Sırpların yetkilileriyle bir araya geleceğini ifade etti.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini bildirmişti.

Araç sahiplerine yapılan uyarı 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya konurken, Kosova tarafı yarın itibarıyla araç sahiplerine para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

Öte yandan Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.