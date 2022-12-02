Vucic, Kosova Başbakanı Kurti için söylediği ağır sözlerden dolayı pişman değil

Vucic, başkent Belgrad'da, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Vucic, dün Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi hedef alan açıklamalarından pişmanlık duymadığını söyleyerek "Bugün de aynı şeyleri düşünüyorum, belki daha bürokratik söylemler kullanmalıydım." dedi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 6 Aralık'ta düzenlenecek AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılmama konusuna ilişkin Vucic, "AB, Sırbistan'ın orda olmasının önemli olduğu söyledi. Zirve ile ilgili kararımı yeniden gözden geçireceğim." diye konuştu.

Varhelyi de Tiran'da Batı Balkan liderlerinin bir araya geleceğine ve Sırbistan'ın da orada olması gerektiğine işaret ederek "Ukrayna'daki savaş uzun sürekli barış ve istikrarın AB üyeliğinde olduğunu gösterdi." dedi.

Vucic ile enerji ve göç konularını da ele aldıklarını söyleyen Varhelyi, AB'nin bölge ülkelerdeki enerji sektörü için 2,5 avro değerinde yardım paketi hazırladığını duyurdu.

Sırp lider Vucic, dün yerel medyaya yaptığı açıklamada, Kurti'nin Kosova Topluluk ve Geri Dönüş Bakanı olarak atadığı isme tepki göstererek, Kosova Başbakanı için "terörist pislik" ifadesini kullanmıştı. Vucic, bunun üzerine AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne de katılmayacaklarını açıklamıştı.