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Vucic orduyu ayağa kaldırdı

Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemlerine tepki gösteren Sırbistan Genelkurmay Başkanı'na orduyu en üst teyakkuz seviyesine getirme emri verdi.

Vucic orduyu ayağa kaldırdı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemleri nedeniyle ordunun en üst teyakkuz seviyesine getirilmesi emrini verdi.

Tanjug haber ajansının Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemlerine tepki gösteren Sırbistan Genelkurmay Başkanı'na orduyu en üst teyakkuz seviyesine getirme emri verdi.

Ajans, Sırbistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel birimlerin de teyakkuza geçirildiğini aktardı.

Kaynak: Sputnik

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 02:46
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