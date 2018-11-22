Vuçiç, Sırbistan ürünlerine verginin kaldırılmasını istedi

Sırbistan Başkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova Hükümeti tarafından uygulanan yüzde 100’lük vergiye karşı gelerek, bu gümrük önleminin kaldırılmasını istedi.

Dün akşam geç saatlerde Sırbistan Güvenlik Komitesi toplantısı ve Belgrat’ta akredite edilmiş büyükelçiler ile görüşmelerinden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Vuçiç Sırp ürünlerine Kosova tarafından uygulanan vergi hakkında konuştu.

Kosova Haber Merkezi'nde yer alan habere göre “Bu zor krizin üstesinden gelinmesinde nasıl yardımcı olacağımızı görüşmeliyiz. Priştine otoritelerinin bu hamlesine yanıt vermek için tüm organlarımızın hazırol durumunda olmasında uzlaştık” şeklinde konuşan Vuçiç, tüm konular üzerinde konuşulması ve nihai bir çözümün bulunması için Kosova Hükümetinden vergiyi kaldırmasını istedi.

Ağır bir darbe

Bunun ağır bir darbe olduğunu da söyleyen Vuçiç, böyle bir uygulamayla barışın da riske atılacağını ifade etti. Vuçiç aynı zamanda bu kararı geri çekmesi için resmi Priştine’ye baskı yapılması amacıyla AB kurumlarından yardım talep etti.