Vucic ve Putin görüşmesinin gündemi Kosova

Sırbistan Başkanı Aleksandar Vuçiç, Rusya Başkanı Vladimir Putin’in 17 Şubat tarihinde Belgrat’a gerçekleştireceği ziyaretinde Sırbistan’ın geleceğine ait 21 anlaşmanın imzalanmasını beklediğini ve Kosova konusunun da görüşmelerin önemli bir bölümünü oluşturacağını söyledi.

Belgrat’ın Pink televizyonuna akşam verdiği bir demecinde Vuçiç, Belgrat için Sırp siyasetçisi Oliver İvanoviç cinayetinin aydınlatılmasının önemli olduğunu, ancak Sırbistan’ın olay yerinde inceleme yapmak durumunda olmadığını ifade etti.

Vuçiç, Sırp istihbaratının İvanoviç cinayetinin birinci yılı olmadan sahip olduğu bilgileri açıklamamasını istedi.

Sırp politikacı, Kosova'nın Mitrovitsa şehrindeki ofisi önünde yoldan geçen bir araçtan açılan ateşle öldürülmüştü.

Kaynak: Kosova Haber Ajansı

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2019, 17:22