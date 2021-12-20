Yaklaşık 100 sivilin öldürülmesiyle suçlanan savaş suçu zanlılarına ev hapsi

Bosna Hersek'te 8 savaş suçu zanlısı hakkında ev hapsi kararı verildi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "Savaç suçlusu oldukları şüphesiyle 16 Aralık'ta gözaltına alınan 8 zanlı ev hapsinde tutulacak ve Bosna Hersek'ten ayrılmaları yasaklandı." ifadesi kullanıldı.

Yetkililer, zanlıların kimliklerini Zdravko Kandiç, Dragan Curciç, Dragan Ivanişeviç, Goran Doşlo, Milan Trifkoviç, Sinişa Kandiç, Dragoslav Açimoviç ve Mladen Kandiç olarak açıklamıştı.

Bosna Hersek Savcılığı, bu kişilerin, Bosna Savaşı sırasında Mostar ve Nevesinye şehirlerinde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu yaklaşık 100 sivilin öldürülmesiyle suçlandığı bildirmişti.

Zanlılar, Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA) bağlı ekipler tarafından Nevesinye, Gatsko, Trebinye, Banya Luka ve Saraybosna'da gözaltına alınmıştı.