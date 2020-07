Sırbistan hükümetinin Sancak Bölgesi'ndeki skandalı örtbas etmeye çalıştığı günlerde en fazla çaba sarfeden isimlerden biri de Belgrad yönetiminin Boşnak bakanı Rasim Ljajiç'ti.

Öyle ki; Ljajiç Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektupta Sırbistan'ın herhangi bir yardıma ihtiyacı olmadığını bile belirtti.

Kaderin cilvesi midir bilinmez; "yardıma ihtiyacımız yok" diyen bakan, Türkiye'den gelen yardımları karşılamakla görevlendirildi.

BİR MEKTUBUN ETTİĞİNE BAK

Sırbistan, bütün 'devlet gücüyle' Novi Pazar'a yoğunlaşmış durumda.

Öyle ki; günlerce kaderine terk edilen Sancaklı Boşnaklar için önce pazartesi günü Kragujevac şehrinden 18 doktor gönderildi.

Bu da yetmedi salı günü Başbakan Ana Brnabiç, Sağlık Bakanı Zlatibor Lonçar ve kabinenin Boşnak Bakanı Rasim Ljajiç skandal hastanede incelemelerde bulundu, basın toplantısı için kameralar karşısına geçti ve "burada her şey yolunda, devlet burada" mesajı verdi.

Peki...

21 Haziran seçimlerinden sonra koronavirüs vakalarının patladığı, hastane ve sağlık personelinin çaresiz kaldığı, doktorların tamamına yakınının virüs kaptığı, insanların koridorlarda sedye üzerinde tedavi beklediği ve pek çok Boşnağın yaşamını yitirdiği Novi Pazar'da ne oldu da Sırbistan böyle bir şehri olduğunu hatırladı?

Balkanların bu küçük şehrinde bir "lokal" mesele iken ne yaşandı da Novi Pazar tüm dünyanın gündemine oturdu, Belgrad yönetimi tam anlamıyla 'tutuştu' ve varını yoğunu buraya aktarmaya başladı?

Herkesin körleri sağırları oynadığı dakikalarda, feryatların Sancak yaylalarının ötesine gidemediği bir ortamda, Boşnak Milli Meclisi Başkanı Jasmina Curiç bir mektup yazdı ve bu mektubu ülkesindeki yetkililere değil, Türkiye'ye, Türkiye'nin cumhurbaşkanına gönderdi.

Evet belki diplomatik teamüllere aykırı bir hareketti ama çaresizliğin resmiydi aynı zamanda...

Tüm dünya duydu bu mektubu, herkes Novi Pazar'ın can çekişmesine şahit oldu. Sancak bir anda koronanın Avrupa'daki merkez üssü oluverdi. En çok izlenen haber bültenleri koronavirüs haberlerini verirken, Amerika'dan sonra Novi Pazar demeye başladı.

Bu bir devlet için, Sancak'ı önemsemeyen Sırbistan için bile kabul edilemez bir durumdu. Karizmaları çizilmiş, fena yakalanmışlardı.

Hemen imaj düzeltme operasyonuna giriştiler. Novi Pazar sokakları ambulanslarla doldu, pek çoğu Kraljevo plakalı olsa da... Doktor eksiği yok demeleri şarttı, imdada Kragujevac yetişti. Yetmedi başbakan belki de ömründe ilk kez kalktı geldi Novi Pazar'a. Oysa Sırbistan ve Sırplar çok seviyormuş Sancak'ı da göstermek için fırsat kolluyorlarmış...

Novi Pazar hiç olmadığı kadar bir Sırbistan şehriydi artık! Bosna Hersek doktor desteği için girişimde bulundu, kabul etmediler. Onur meselesine çevirdiler, "kimseye ihtiyacımız yok" dediler.

Dünyaca ünlü Sırplar bile Novi Pazar için harekete geçti. Tenisçi Novak Đjoković tam 5 milyon dinar ile (yaklaşık 42.372 euro) seferberliğe dahil oldu. Daha neler yapacaklar kimbilir? Dünya Novi Pazar'ı ve Sancak Boşnaklarını unutana, başka gündem maddelerine dönene dek Sırbistan ihya edecek bu coğrafyayı...

Show will go on...

Günümüzde teknoloji ve sosyal medyanın etkisi tartışılmaz. Ama siz siz olun yine de mektupların gücünü yabana atmayın

Kaynak: Boşnak Dünyası

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2020, 20:57