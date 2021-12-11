Yeni kabine taslağındaki üyeler basına tanıtıldı

Petkov, 5’i başbakan yardımcısı olmak üzere 20 bakandan oluşan hükümetinin üyeleriyle Parlamento'da brifing verdi.

Buradaki konuşmasında, hükümetinin ana sloganının "yolsuzluklara sıfır tolerans" olacağını söyleyen Petkov, "İlk hedeflerimiz; elektrik fiyatların artışını durdurmak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı etkin önlem almaktır." dedi.

Petkov, yasama alanında yeni hükümetin ilk önceliğinin elektrik fiyatları artışının frenlenmesi olacağını belirterek Kovid-19 salgınıyla ilgili aşılama kampanyasının hızlandırılmasına önem verileceğini vurguladı.

Kabinede koalisyon ortakların kotalarına göre yapılan bakan dağılımı çerçevesinde her bakanın kendi yardımcılarını belirleyeceğini aktaran Petkov, "Pazartesinden itibaren bu kişiler, bağlı oldukları partilerinin değil, tüm Bulgaristan’ın bakanları olacak." diye konuştu.

Bulgaristan’ın yeni iktidar koalisyonunda Değişime Devam (PP) partisinin yanı sıra Parlamentoda Rusya yanlısı ve eski Komünist Partinin geleneğini sürdüren Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi ve kent soylu sağcı güçlerin Demokratik Bulgaristan (DB) partisi yer alacak.

Kabinede, PP 10, BSP ve İTN 4'er ve DB 3 bakanlık koltuğuna sahip olacak.

Koalisyon hükümetinde iktidarda olan teknokratlar hükümetindeki bakanlara de geniş yer verildi.

Yeni hükümette, Kiril Petkov ile PP’nin eş başkanlığını yapan Asen Vasilev, başbakan yardımcısı ve maliye bakanı olacak.

Petkov ve Asenov, ülkede 3 kez genel seçimlerin yapıldığı son dönemde iktidarda olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu teknokratlar hükümetinde, Maliye Bakanı ve Ekonomi Bakanı olarak de bir süre görev yapmıştı.

Teknokratlar hükümetinin Başbakanı Stefan Yanev'e yeni koalisyon hükümetinde PP kotasından Savunma Bakanlığı görevi verilirken kabinedeki İçişleri Bakanı Boyko Raşkov ve Eğitim Bakanı Nikolay Denkov aynı kotadan yeni hükümette de görevlerini sürdürecek.

Savunma ve silahlı kuvvetleri uzmanı İTN'li Teodora Gençovska, Dışişleri Bakanı olacak. Sofya Askeri Akademisi mezunu Gençovska; Almanya, Büyük Britanya, İtalya ve ABD’de eğitim gördükten sonra Bulgaristan Genelkurmayında ve Savunma Bakanlığının NATO ve Avrupa Birliği (AB) Daire Başkanlığını yapmıştı.

Britanya Columbia Üniversitesinden finans mezunu olan, 41 yaşındaki Başbakan adayı Kiril Petkov, daha sonra Harvard Üniversitesinde iş yönetimi dalında yaptığı ihtisasını başarı ödülüyle tamamladı.

Ardından iş sektöründe kariyer yaptı, ailesinin 1994'te göç ettiği Kanada’nın vatandaşlığından ayrılan Petkov, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in teknokratlar hükümetinde 3 ay ekonomi bakanı olarak yer aldı.

Petkov’un aynı hükümetteki Maliye Bakanı Asen Vasilev ile eylülde kurduğu Değişime Devam (PP) partisi, 14 Kasım’da yapılan erken genel seçiminde 240 üyeli Bulgaristan Parlamentosunda 67 sandalyeli en büyük grubuna sahip oldu.

Petkov kabinesinin diğer üyeleri şöyle sıralandı:

"Asen Vasilev (PP), Avrupa finansal fonlarından sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı.

Kalina Konstantinova (PP), etkin yönetimden sorumlu Başbakan Yardımcısı.

Korneliya Ninova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanı.

Yordan Karacov (İTN), Başbakan Yardımcısı ve Bölgesel Geliştirme ve İskan Bakanı.

Borislav Sandov (DB), Başbakan Yardımcısı ve Bölgesel Geliştirme ve Sular Bakanı.

Boyko Raşkov (PP), İçişleri Bakanı.

Teodora Gançovska (İTN), Dışişleri Bakanı.

Georgi Gökov (BSP), Sosyal ve Çalışma Politikası Bakanı.

Stefan Yanev (PP), Savunma Bakanı.

Nadejda Yordanova (DB), Adalet Bakanı.

Nikolay Denkov (PP), Eğitim Bakanı.

Asena Serbezova (PP), Sağlık Bakanı.

Atanas Atanasov (PP), Kültür Bakanı.

İvan İvanov (BSP), Tarım Bakanı.

Nikolay Sıbev (PP), Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı.

Daniel Lorer (PP), Büyüme ve Yenilikler Bakanı.

Bojidar Bojanov (DB) E-Devlet Bakanı.

Aleksandar Nikolov (İTN), Enerji Bakanı.

Hristo Prodanov (BSP), Turizm Bakanı.

Radostin Vasilev (İTN), Spor Bakanı."

Başbakan adayı Kiril Petkov hükümetinin güven oylaması 13 Aralık’ta Parlamento'nun olağanüstü oturumunda yapılacak.