Yunan muhalif Androulakis'ten Miçotakis hakkında önemli iddia

AP Genel Kurulunda "Yunanistan’daki telefon dinleme skandalı ve medya özgürlüğü" konusunda oturum düzenlendi.

Oturumda ilk olarak skandalda telefonu dinlenen muhalif lider ve AP milletvekili Nikos Androulakis söz aldı.

Androulakis, "Keyfi otoriteye karşı vatandaşların haklarını gözeten güçlü, güvenilir bir hukuk devleti olmadan demokrasi var olamaz. Ama son zamanlarda bu, Yunanistan'da ciddi yaralar aldı." dedi.

Hem vatandaş hem muhalefet partisi başkanı olarak mağdur edildiğini, haklarının ihlal edildiğini belirten Androulakis, "Başbakan Kiryakos Miçotakis, Yunanistan meclisinde oluşturulan soruşturma komitesinin işleyişini engellemek için yasaları iki kere değiştirdi." diye konuştu.

Androulakis, "Yunanistan'ın soruşturmanın önüne engeller koymayı bırakmasını sağlamalıyız. Yunan adalet sisteminin bunun arkasında olanların ve bunu örtbas etmeye çalışanların maskesini düşürebileceğinden emin olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

- AB Komisyonu iddiaların kapsamlı şekilde incelenmesini istiyor

AB Komisyonu adına söz alan komisyon üyesi Mairead McGuinness de "Komisyon, geleneksel yolla veya casus yazılım yoluyla telefon dinleme, kişiler arası iletişime yasa dışı erişimi şiddetle kınıyor." dedi.

Yunanistan'daki casus yazılım konusunun Komisyonun 2022 Hukukun Üstünlüğü raporunda ele alındığını ifade eden McGuinness, "Komisyon, denetim makamlarının ve mahkemelerin bu tür iddiaları kapsamlıca incelemek ve vatandaşların güvenini yeniden tesis etmek için tüm yetkilerini tam olarak kullanmalarını beklemektedir." diye konuştu.