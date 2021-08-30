Yunan polisi protestocu gençlerle çatıştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da hükümetin sağlık çalışanları ve öğrencilere aşı zorunluluğu getiren uygulamasını protesto eden gösteriler sırasında çatışma çıktı.

Atina'nın merkezindeki Sintagma Meydanı'nda emniyet güçlerinin tahminlerine göre yedi ila sekiz bin kişi zorunlu aşı uygulamasını protesto etmek için toplandı.

Hükümetin zorunlu aşı politikasını kınayan konuşmaların bitimine yakın bazı gençlerin parlamento binasının yanındaki İsimsiz Asker mezarı önünde nöbet bekleyen polislere doğru şişe, maytap ve yangın bombası atması üzerine çatışma çıktı.

Emniyet güçleri polise ve Başbakan Kriyakos Miçotakis'e yönelik hakaret eden eylemcileri gözyaşartıcı gaz, ses bombası ve su panzerleriyle dağıtmaya çalıştı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Selanik'te de 10 binden fazla zorunlu aşı karşıtının toplandığı gösterinin barışçıl geçtiği bildirildi.

Yunanistan'da 1 Eylül'e kadar aşı olmayan sağlık çalışanlarının işlerinden uzaklaştırılması öngörülüyor, 13 Eylül'e kadar da öğrencilerin okula gidebilmek için aşı yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

Ülkede yaklaşık bir ay önce düzenlenen protesto gösterilerinde de arbede yaşanmış, olaylar sırasında bir kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Euronews