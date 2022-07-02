Yunanistan, adaları silahlandırmaya devam ediyor

Kathimerini gazetesinin haberine göre hükümet, Bayraktar TB-2 ya da ANKA-S SİHA'larına karşı adalara iki ay önce İsrail yapımı drone-savar sistemlerini gizlilik içinde yerleştirmeye başladı.

Gazeteye göre savunma sistemlerinin yerleştirilmesinin amacı, bölge semalarında uçan insansız hava araçlarına jamming uygulamak suretiyle misyonlarını yerine getirmeyi önlemek.

Programın büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğü ancak son günlerde basına sızması nedeniyle hükümetin rahatsızlık duyduğunu yazıldı.

Öte yandan pazartesi günü, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e 400 milyon euroya mal olacak 3 Amerikan yapımı MQ-3 Reaper insansız hava aracının alınması teklifi sunulacak. Yunanistan daha önce İsrail'den Heron insansız araçları kiralamıştı. Heron'lar halihazırda Yunanistan'da operasyonel durumda bulunuyor.

Kaynak: Euronews