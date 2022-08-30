Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine alınmış

Yunanistan hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Kütahya'da yaptığı konuşmada, Yunan güçlerinin çekilişine atıfla, "Düşmanın geri çekilirken geçtiği tüm şehirlerimizi yakıp yıkmasını kendi alçak karakterinin bir ispatı olarak görüyoruz. Aynen bugün olduğu gibi." yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Yunan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, "Yunanistan uzun tarihi boyunca kendisi tarih yazmıştır." ifadesini kullanarak Yunanistan'ın gerektiğinde haklarını güçlü ve etkili bir şekilde nasıl savunacağını gayet iyi bildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında Kütahya'da yaptığı konuşmada, "Milli Mücadele'yle asırlardır bitip tükenmeyen bir kin ve hırsla bizi bu topraklardan söküp atmak isteyenlere Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha ilan ettik. Selçuklu ve Osmanlı'nın mirasını devralan Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yol da ter ve kanla döşenmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda, dört bir yandan yedi düvele karşı savaşan, Çanakkale'den Kut'ül Amare'ye kadar pek çok yerde zaferler kazanan Osmanlı, İstanbul'un işgali ve Sevr dayatmasıyla adeta dermansız bırakılmıştır. Vatan topraklarını dört bir yandan işgale başlayan düşman Adana, Antep, Maraş direnişleriyle pabucun pahalı olduğunu görünce sinsi amaçlarının taşeronluğunu Yunan'a bırakmıştır." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Euronews