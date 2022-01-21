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Yunanistan'da değişik Omicron vakası

Yunanistan'da hava yoluyla ülkeye giren iki kişide Omicron'un alt versiyonunun tespit edildiği ileri sürüldü.

Balkanlar 21.01.2022, 18:23
Yunanistan'da değişik Omicron vakası

Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na giriş yapan iki kişiden alınan örnekler incelemeye alındığında, Omicron varyantının bir alt versiyonu tespit edildi.

Uzmanlar, yeni versiyonun, Omicron'un ilk versiyonuyla aynı teknik kullanılarak tespit edilemediğine dikkati çekti.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, salgının başından bu yana ülkede 1 milyon 740 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi.

Kaynak: AA
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#Yunanistan #Omicron varyantı
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