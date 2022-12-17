Yunanistan'da hayat pahalılığı protestosu
Yunanistan’ın başkenti Atina'da işçi, memur ve öğrenciler, hayat pahalılığına dikkati çekmek için eylem düzenledi.
Balkanlar 17.12.2022, 19:13
Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı sendika kuruluşu Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) çağrısıyla parlamento binası önünde toplanan eylemciler, ülkede hayat pahalılığını protesto etti.
Meclis genel kurulunda 2023 bütçe görüşmelerinin yapıldığı sırada düzenlenen eylemde, maaşların artırılması istendi.
2023 bütçesinin, bu akşam Parlamentonun onayına sunulması bekleniyor.
Kaynak: AA
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