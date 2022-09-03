Yunanistan'da Türk tahammülsüzlüğü

Yunanistan’da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, muhalefetteki sosyalist PASOK Partisi’nin İskeçe milletvekili Burhan Baran’ın Batı Trakya’da Türk azınlığın varlığını tanıyan açıklamalarına tepki gösterdi.

Yeni Demokrasi Partisi yaptığı yazılı açıklamada, Baran’ın PASOK partisinden ihraç edilmesini istedi.

Açıklamada, “PASOK yönetimi, Yunan yasalarına saygı gösteriyor mu? Parlamentoda müftülerin seçimiyle ilgili kabul edilen yasal sürece saygı gösteriyor mu?” sorularını yöneltildi.

Yunan basını, Baran’ın açıklamalarının PASOK içinde de tepki çektiğini yazdı.

Baran’ın sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada kendisinin Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyesi olduğunu belirtmesi ve 9 Eylül’de düzenlenecek seçimde Türk azınlık üyelerine yeni müftü seçiminde oy kullanmaları yolunda çağrı yapması, iktidar partisinin tepkisine yol açtı.

Yunanistan resmi politikası, Türk azınlığı etnik olarak tanımazken, bu grubu “Yunan Müslümanları” olarak değerlendiriyor.

Atina ayrıca müftülerin azınlık üyeleri tarafından seçimine karşı çıkarken, bu din adamlarını kendi tayin etme yoluna gidiyor.

Türkiye ise Türk azınlığın yoğun bir şekilde yaşadığı İskeçe, Rodop kentlerindeki Müslümanların kendi müftülerini kendilerinin seçmesi için teşvik ediyor.

Kaynak: Euronews