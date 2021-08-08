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Yunanistan'da uçak düştü

Yunanistan'da orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan bir uçağın düştüğü belirtildi.

Balkanlar 08.08.2021, 20:09 08.08.2021, 20:27
Yunanistan'da uçak düştü

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kefalonya Adası’ndan Zakinthos’daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için gönderilen 2 Petzetel tipi uçaktan birinin Lagopodo-Maherado bölgesinde düştüğü belirtildi.

Sağ kurtulan pilotun kaza yerinden itfaiye ekiplerince uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, yetkili makamlarca uçağın düşme sebebine ilişkin araştırma başlatıldığı kaydedildi.

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#Yunanistan #orman yangınları #uçak kazası
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