Yunanistan'da uçak kazası: 2 ölü
İsrail'den Sisam Adası'na doğru gelen özel uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Balkanlar 14.09.2021, 01:56
Yunanistan'da "Cessna 172" tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi öldü.
Atina-Makedonya Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, İsrail'den kalkan "Cessna 172" tipi özel uçak, Sisam Adası'na gelirken Potokaki Pithagoriou yakınlarında denize düştü.
Sahil güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucu uçaktaki iki kişinin cansız bedenlerine denizde ulaşıldı.
Bölgede düşen uçağa ait enkaz parçaları da bulundu.
Kaynak: AA
21
açık
Günün Anketi Tümü