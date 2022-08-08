Yunanistan'daki dinleme skandalı büyüyor

Androulakis'in telefonunun 2021'de Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından "Predator" isimli casus yazılımla dinlendiğini açıklaması üzerine muhalefet kapsamlı bir soruşturma talep etmiş, olay Miçotakis'in Watergate'i olarak adlandırılmıştı.

Başbakan Miçotakis istihbarat servisinin telefonunu dinlediğinden haberdar olmadığını söylediği Androulakis'ten özür dilemişti.

Miçotakis pazartesi günü televizyonda yaptığı konuşmada, "Yapılanlar yasal olabilir ancak yine de bir hataydı. Bilmiyordum ve bilseydim buna asla izin vermezdim." diyerek telefonların bilgisi dışında dinlendiğini yineledi.

Telefonların dinlendiğini "birkaç gün önce" öğrendiğini belirten Yunanistan Başbakanı, EYP'nin operasyonlarına yönelik kontrolleri sıkılaştırmak ve kurumun şeffaflığını artırmak için yeni önlemler açıkladı.

Androulakis'in lideri olduğu PASOK, Miçotakis'in merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi'nin yıllardır en büyük siyasi rakibi.

Kaynak: Euronews