Yunanistan'daki orman yangınları devam ediyor
Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları devam ediyor.
Balkanlar 21.07.2022, 23:23
Yunanistan'da, Meriç yakınlarındaki Sofulu beldesi ve Mora Yarımadası'ndaki İlia bölgesi yangınlarla mücadele ediyor.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Sofulu'da rüzgarın şiddetinin az olması, yangınla mücadele için bir avantaj oluştururken bölgedeki yanıcılığı yüksek çam ağaçları mücadeleyi zorlaştırdı.
İlia'daki yangın ise ormanlık alan ve tarım bölgelerini etkiledi.
Yangınla mücadele sürecinde yaralanan 3 itfaiye görevlisi, hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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