Yunanistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonları geldi
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Balkanlar 06.02.2023, 19:26
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
Kaynak: AA
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