Yunanistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonları geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.