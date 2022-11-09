Yunanistan, iki Rafale savaş uçağını daha teslim aldı
Yunanistan'a iki Rafale savaş uçağının daha teslim edildiği bildirildi.
Balkanlar 09.11.2022, 00:38
Yunan Hava Kuvvetleri, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın sahip olduğu Rafale savaş uçağı sayısının yeni teslimatla 8'e çıktığını duyurdu.
Yunanistan'ın Fransa’dan tedarik ettiği 8 Rafale tipi savaş uçağından 2'si yeni, 6'sı ise ikinci el.
Yunanistan'ın sipariş ettiği toplam 24 Rafale tipi savaş uçağının ilk teslimatı 2022 başlarında yapılmıştı.
Kaynak: AA
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