Yunanistan'ın eski Kralı İkinci Konstantinos'un cenazesi defnedildi

Referandum kararı ile kral ünvanı elinden alınan İkinci Konstantinos'un naaşı yerel saatle ile 05.45'te Atina Metropol Katedrali'nin yanındaki Ayos Eleftherios Kilisesi'ne getirildi.

Eski kralı son yolculuğuna uğurlamak ve tabutu görmek isteyen binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren kilisenin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Aralarında, İkinci Konstantinos'un kral olduğu döneme ait Yunan bayrakları ve çiçekler taşıyanların da bulunduğu kalabalık sık sık "Kral çok yaşa" sloganları atarak Yunanistan milli marşını okudu.

Dini tören için Atina Metropol Katedrali'ne gelen eski kralın akrabaları büyük coşku ve alkışlarla karşılandı.

Hükümeti temsilen törene katılan Başbakan Yardımcısı Panayotis Pikrammenos ile Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni ise hükümetin eski krala resmi tören yapılmaması yönündeki kararı nedeniyle protesto edildi.

Törene katılan kraliyet destekçilerinden Spiridu, AA muhabirine, "Sabah 5'ten beri buradayım. Bu kadar çok insanın burada olduğunu gördüğüm için çok duygu yüklüyüm. İkinci Konstantinos'u onurlandırmak için geldik ve büyük bir hevesle (eski Kral'ın oğlu) İkinci Pavlos'u bekliyoruz". dedi.

Thanassis Saksonis ise kardeşinin de kral muhafızı olarak hizmet ettiğini belirterek, "Küçüklüğümden beri kralcıydım. Bu kuruma inanıyorum çünkü özel bir kişiliği var. Kralı kovduk. Uzun hikaye. Umarım çocukları, oğlu Pavlos babasının varisi olur, devam ederler." diye konuştu.

Mihalis Ceparakos, eski kralın ölümü nedeniyle Yunan halkının üzüntüsünün büyük olduğunu, kraliyet ailesinin yardım kuruluşları aracılığıyla Yunan halkına yardım ettiği için çok sevildiğini ileri sürdü.

Ceparakos, "Bunlar tabii ki duyulmadı, çünkü kral öyle istedi." diye konuştu.

Törene Avrupa'dan Kraliyet aileleri mensupları da katıldı

Eski kralın cenaze merasimi için dini tören, Atina Metropol Katedrali'nde Yunanistan Başpiskoposu Yeronimos'un liderliğinde, ülkenin dört bir yanından gelen 12 metropolitin katılımıyla yapıldı.

Avrupa'nın 11 ülkesinden hanedan üyelerinin de katıldığı törene sadece davetliler kabul edildi.

Törene katılanlar arasında, İkinci Konstantinos'un Avrupa krallıklarındaki akrabaları da vardı. İkinci Konstantinos'un kız kardeşi Sophia, törene eski İspanya Kralı olan eşi Juan Carlos ile katıldı. Eski İspanya Kraliçesi'nin oğlu İspanya Kralı 6. Felipe de eşi Letizia ile birlikte dayısının cenazesindeydi. İspanya'daki akrabalardan Prenses Elena ve Cristina da törendeki yerlerini aldı.

İngiltere'den Kral Charles'in kız kardeşi Prens Anna törene katılırken, İkinci Konstantinos'un vaftiz ettiği Prens William törende yoktu.

İkinci Konstantinos'u son yolculuğunda yalnız bırakmayanlar arasında Avrupa'dan başka hanedanlar da vardı.

Danimarka Kraliçesi İkinci Margrethe, Danimarka Prensi Frederick ve Prensesi Benedikte, İsveç Kralı Carl Gustaf ve Kraliçe Silvia, Norveç Veliaht Prensi Haakon ve eşi Prenses Mette Marit, Lüksemburg Grandükü Henri, Hollanda Kralı Willem Alexander ve eşi Kraliçe Maxima, annesi eski Kraliçe Beatrix, Belçika Kralı Philippe ve eşi Mathilde, Monako Prensi İkinci Albert, eski Sırbistan Kralι Aleksandros ve Kraliçesi Ekaterini, Rusya Grandüşesi Mariya Vladimirovna Romanova, eski Romanya Prensi Radu da törene katılanlar arasındaydı.

Kral Konstantinos'un naaşı, kilisedeki törenin ardından eski yazlık Kraliyet Sarayı Tatoi'a, diğer Kraliyet mensuplarının yanına defnedildi.

Üst düzey yetkili ve kraliyet ailesi mensuplarının katıldığı cenaze merasimi için bin polis, helikopter ve insansız hava araçlarıyla (İHA) güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde başkent Atina'daki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

82 yaşında yaşamını yitirmişti

Yunanistan’ın son kralı İkinci Konstantinos, 10 Ocak’ta 82 yaşında öldü.

Başkent Atina'nın Paleo Psihiko semtinde Haziran 1940'ta doğan İkinci Konstantinos, 1964'ten Yunanistan'da monarşinin referandumla kaldırıldığı 1973'e kadar "Yunanistan Kralı" unvanını taşıdı. 1974'teki ikinci referandumla Yunanistan'daki krallık rejimi nihai olarak kaldırılmıştı.

Eski kral, Aralık 1967'de ülkedeki Albaylar cuntasının diktatör rejimine karşı düzenlediği hareketin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt dışına çıkmıştı.

Yunan hükümeti, 1994'te eski kralı vatandaşlıktan da çıkarmıştı.

İtalya ve İngiltere'de yaşayan İkinci Konstantinos, son yıllarında ise Yunanistan'da yaşamayı tercih etmişti.

Kraliyet mülkünün kamulaştırılması nedeniyle tazminat talep eden eski krala Yunan devleti, 2003'te 13 milyon avronun üzerinde tazminat ödemişti.

Cenazenin nasıl yapılacağı tartışmaya yol açmıştı

İkinci Konstantinos'un cenaze töreninin nasıl yapılacağı ülkede tartışmaya neden olmuştu.

Yunan basınındaki haberlere göre, eski kralın ailesi, cenaze töreninin "eski devlet başkanına" uygun şekilde yapılmasını talep etmişti.

Bu fikre karşı çıkanlar ise "kral" unvanının kendisinden 1973'teki ve 1974'teki referandumlarla alındığını ve Yunan vatandaşlığından da çıkarıldığını belirterek resmi tören olamayacağını savunmuştu.