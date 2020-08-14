Yunanistan'ın gücü azınlıklara yetiyor..Batı Trakya'da askeri hareketlilik: Komandolardan Türk Azınlık köyüne baskın

Doğu Akdeniz'de gerilim devam ederken,Batı Trakya’da Batı Trakya’nın İskeçe dağlık bölgesi Mustafçova Belediyesi’ne bağlı Gökçepınar köyünde 12 Ağustos Çarşamba günü öğlen saatlerinde askerler Gökçepınar köyü içine gelerek köy mezarlığı ve sokaklarda silahlı eğitim yaptı.

Eğitim adı altında mezarlıklarda ve belde de yaşayan Türk nüfusu taciz eden askerlere halk tepki gösterdi.

Batı Trakya'da askeri hareketlilik: Komandolardan Türk Azınlık köyüne baskın

İskeçe'nin tamamen Türk Azınlık nüfüsa sahip Mustafçova Belediyesi'ndeki Gökçepınar köyünde komando birliği tatbikat gerçekleştirdi. Köy sakinleri sabah saatlerinde karşılarında silahlı komandolarla karşılaşınca neye uğradıklarına şaşırdı.

Edinilen bilgilere göre, bölge sakinlerine 12 Ağustos Çarşamba günü belediye sınırları içinde tatbikatın icra edileceği konusunda haber verilmemesi, köy içinde ve mezarlığın musalla taşı, alanı ve çevresinde tatbikat yapan silahlı askerlerin ani görüntüsü köy halkı arasında endişeye neden oldu. Aynı endişeler Şahin köyünde de yaşandı. Köy girişinde gözlenen askeri hareketlilik "Bölgede neler oluyor?", "Hassas bir dönemde azınlık köyüne askeri çıkarma da neyin nesi?", "Bununla bir mesaj mı verilmek istendi?" sorularını gündeme getirdi.

Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin'den edinilen bilgilere göre belediye ve Gökçepınar halkı, köylerinin girişinde yer alan kışladaki kıdemli dağ komandoları tarafından tatbikatın icra edileceğinden haberdar edilmedi. Delihüseyin, insanların sabah evlerinden çıkıp silahlı askerlerle karşılaşmasının doğal olarak bölgede korku ve endişeye neden olduğunun altını çizdi.

Askeri hareketlilik ve tatbikatın, fiilen kaldırılan soğuk savaş dönemindeki Yasak Bölge alanını kapsadığı öğrenildi.

İskeçe'de bulunan 4. Kolordu kaynaklarından bu tür tatbikatların olağan olduğu bilgisi basında paylaşıldı.

KAMUOYUNDAN TEPKİLER

Yunanistan'da tamamen Yunan kökenli çoğunluk vatandaşlarının bulunduğu köy ve bölgelere de bu tür tatbikatların icra edilip edilmediği araştırılıyor. Ancak her şey bir yana hassas bir dönemde böyle algı operasyonlarıyla kamuoyunda farklı anlaşılmalara ve algılara neden olacak tehlikeli adımların atılması eleştiriliyor ve tepkilere neden oluyor. Kamuoyundaki genel kanaate göre mevcut şartlarda daha aklıselim hareket edilmesi ve huzur bozucu ortamların oluşmasına sebebiyet verilmemesi gerekiyor.

GÖKÇEPINAR İMAMI: KINIYORUZ, SAÇMA BULUYORUZ!

Gökçepınar köyü imamı Erkan Azizoğlu tatbikatın kendilerini köy halkı olarak üzdüğünü ve hayal kırıklığına uğrattığını söyleyerek tepkisini dile getirdi. Azizoğlu, facebook hesabında tepkisini şu şekilde dile getirdi:

"Bizler Gökçepınar'lılar olarak bugüne kadar her türlü insanî yardım ve yaklaşımları ile nam salmış 21'deki askeriyeden gayet memnunduk!

Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlık yüzünden YUNANİSTAN-TÜRKİYE ilişkilerinin gerildiği bugünlerde, 21'deki askeriyenin köyümüz GÖKÇEPINAR'ın içinde tatbikat yapması, bizleri derinden üzmüş ve hayal kırıklığına uğratmıştır.

KINIYORUZ, SAÇMA BULUYORUZ!..

Askeriyenin bir yerlere mesaj göndermek için köyümüzü kullanması, köylü kardeşlerimizi ve bilhassa da evlatlarımızı endişelendiren/korkutan bir tatbikatla köyümüzün içine girmesi, kabul edilebilecek bir olay değildir!.."

İSTANBUL'DAKİ RUM PATRİKHANESİ ve MEZARLIKLARINDA TATBİKAT YAPILSA...



Kamuoyunda konuya ilişkin öne çıkan çarpıcı sorulardan bazıları şöyle: Bu normal mi? Normal diyenlere sormak lazım: Bu tür tatbikatlar Türk komandoları tarafından Rumca konuşan Ortodoks Azınlığın yaşadığı bölgelerde yapılıyor mu? Patrikhane'nin etrafında veya bir Rum mezarlığında, Bozcaada veya Gökçeada'daki Ortodoks köylerinde benzer bir tatbikat gerçekleşse tepkiler ne olurdu?

YUNANİSTAN'DAKİ AZINLIK MENSUPLARINDAN TEPKİLER

Sosyal medyada özellikle Yunanistan'ın Makedon azınlığın yaşadığı Florina (Lerin) gibi illerin yer aldığı bölgelerdeki vatandaşlarının konuya ilişkin tepkileri dikkat çekti. Makedon Azınlık mensupları paylaşımlarında Gökçepınar'dakine benzer şekilde Makedonların yaşadıkları köylerde de azınlık halkına "Kabadayılık taslayan" askeri operasyonların gerçekleştirildiği belirtilerek sert bir şekilde eleştirdiler.

"KORKAKLARIN ANCAK AZINLIĞA KABADAYILIK TASLAYACAK CESARETİ VAR"

Makedon Azınlığın karşılaştığı sorunları Avrupa'daki çeşitli insan hakları platformlarında dile getiren aktivist Yorgos Papadakis, "Elen Ordusunun komandoları Azınlık köyü Gökçepınar köyünün içinde tam teçhizatlı ve silahlı bir şekilde tatbikat yapıyor. Türk donanmasına karşı en ufak bir girişime bulunacak cesaretleri yok. Hep yaptıkları gibi azınlığa caba kabadayılık taslıyor ve Merkel'in eteğinin altına saklanmaya koşuyorlar. Aynı şekilde yıllardan beri Makedon Köylerinde uygulanıyor. Yerleşim alanlarına dahil olan atış eğitimleri ve askeri yürüyüşler gerçekleştiriyorlar.

Kaynak: Millet Gazetesi