Yunanistan Makedonya oylamasını "çelişkili" buldu

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Makedonya ile isim sorununun çözümüne yönelik istişare referandumun sonucunu “çelişkili” olarak nitelendirdi. Yunan yetkililer yaptıkları açıklamada, Yunanistan’ın komşu ülke halkının tercihine saygı duyacağını açıkladılar.

Referandum sonucunun “çelişkili” olarak nitelendiği açıklamada, “Yeterli katılım olmadan ezici bir ‘evet’ çoğunluğu. Komşu ülke halkının geniş bir kesimi anlaşmaya destek verdi. Ancak, önemli bir kısmı da şüpheyle karşıladı.” sözlerine yer verildi.

“YUNANİSTAN ANLAŞMAYA SADIK KALACAKTIR”

Makedonya’daki gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, (Yunanistan), Prespa Anlaşması’na bağlı kalacaktır” İfadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, milliyetçilik, yalan haber ile bağnazlık ve şüphe ikliminin anlaşmanın faydalarının değerlendirilmesine izin vermediği vurgulanarak, işbirliği ve demokratik diyaloğa ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Prespa Anlaşması’nın olumlu momentumunun korunması için, istisnasız tüm tarafların itidalli adımlar atmaları gerekmektedir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

ÇİPRAS MEVKİDAŞINI ARADI

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Makedon mevkidaşı Zoran Zaev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Çipras’ın Zaev’i anlaşmanın uygulanmasındaki kararlılık ve cesaretinden dolayı tebrik ettiği bildirildi.

Yunan hükümetinin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi Başkanı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos ise sosyal medya hesabından referanduma katılıma ilişkin açıklama yaptı.

Kammenos, komşu ülkede halkın çoğunluğunun katılım göstermediğine dikkati çekerek, referandum sonucunun geçersiz olduğunu savundu.

ABD’DEN MEMNUMİYET AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, referandumun sonuçlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “ABD, 30 Eylül’de Makedonya Cumhuriyeti’nde yapılan ve Makedonya ile Yunanistan arasındaki Prespa Anlaşması’nın kabulüyle vatandaşların NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğine olan desteğini ortaya koydukları referandum sonuçlarını memnuniyetle karşılıyor” sözleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada, ABD’nin söz konusu anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde desteklediğine vurgu yapıldı ve bu yolla Makedonya’nın NATO ve AB bünyesinde “haklı bir şekilde” yer alarak bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı yapacağı savunuldu.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Makedonya Parlamentosunda yapılacak müzakerelerde liderlerin parti politikalarının üzerinde bir duruş sergilemesi gerektiği ifade edilerek, “Ülkenin Batılı kurumların tam bir katılımcısı olması için bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi konusunda liderleri teşvik ediyoruz.” Şeklinde değerlendirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 13:15