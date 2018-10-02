Yunanistan referandum sonucundan memnun

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Makedonya’da ülkenin isminin değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne dair yapılan istişare referandumuna katılım oranının düşük olmasına karşın alınan sonucun tatmin edici seviyede olduğunu açıkladı.

Yunan Devlet Televizyonunda (ERT) katıldığı bir programda konuşan Kocias, referanduma katılım oranının düşük olduğunu ancak sonuçlar doğru analiz edildiğinde katılımın yeterli düzeyde olduğunun görüleceğini öne süren Kocias, "Makedonya gerçeğine göre Zaev, yüzde 50’nin üzerinde oy almış sayılıyor" ifadelerini kullandı.

“ZAEV REFERANDUMDA ALABİLECEĞİ EN YÜKSEK OYU ALDI”

Kocias, "Referanduma katılım, ilk bakışta, Balkanlar'daki politikayı ve Makedonya gerçeğini bilmeyenlere göre düşük sayılabilir. Bu mantıklı ancak yüzde 38’lik oranın kaç oy olduğu, önceki seçimlerde ne kadar oy kullanıldığına bakıldığında ve doğru analiz edildiğinde fazla düşük olmadığı görülecektir. Zaev referandumda alabileceği en yüksek oyu aldı" dedi.

Makedonya’da seçim listelerinin uzun zamandır yenilenmediğini ve en az 400 bin Makedonya vatandaşının başka ülkelerde hayatına devam ettiğini savunan Kocias, "Ülkede gerçek seçmen sayısı 1 milyon 200 bin civarında bulunuyor. Bu durumda Zaev yüzde 50’nin üzerinde oy almış sayılır. Bu da çoğunluğu oluşturuyor" sözlerini kullandı.

MAKEDONYA’DA ERKEN SEÇİM OLABİLİR

Referandum sonucunun Makedonya meclisinde onaylanmasının kolay olmayacağı değerlendirmesinde bulunan Kocias, erken seçime gidilmesi durumunda ise yine Zaev’in kazanacağını ileri sürdü.

Analistler, isim sorununun mecliste de çözülmemesi halinde Makedonya’nın erken seçime gitme ihtimalinin olduğunu beliriyorlar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 09:43