Yunanistan, Rus petrol tankerini serbest bırakacak

Yunanistan, Avrupa Birliği'nin Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar çerçevesinde Eğriboz Adası açıklarında alıkoyduğu Rus petrol tankerini, sahiplerinin el değiştirdiğinin anlaşılmasının ardından serbest bırakacak.

Bir Yunan hükümet yetkilisi, "Kara para aklamayla mücadele birimi tarafından sahil güvenliğe gemiyi serbest bırakması talimatı verildi" açıklamasında bulundu.

İran petrolü taşıdığı belirtilen Rusya bandıralı "Pegas" adlı gemi, petrol yükünü Mora Yarımadası'nda başka bir gemiye transfer etmek üzere yolda olduğu sırada kötü hava koşulları nedeniyle yöneldiği Eğriboz Adası'nın güneyindeki bir koyda 15 Nisan'da durdurulmuştu. Bu hafta salı günü gemiye el konulduğu bildirilmişti.

Yunan Sahil Güvenlik yetkilileri, koydan çıkışına izin vermedikleri petrol tankerine yönelik kararın, NATO ve AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara ilişkin yönergelere göre kara para aklamayla mücadele kurumunca verildiğini kaydetmişti.

Gemide 19 Rus mürettebat bulunduğu, alıkoyma emrinin kargoyla değil gemiyle ilgili olduğu açıklanmıştı.

Pegas, ABD'nin 22 Şubat'ta Rusya'nın savunma sektörü açısından kritik olarak nitelendirdiği Promsvyazbank'a getirdiği ambargo kapsamında yaptırım uygulanan 5 gemiden biriydi.

Promsvyazbank, Nisan 2021'de asıl sahibi tarafından geri satın alındığı için tankerin asıl sahibi olmadığını bildirdi. Asıl sahibinin kim olduğu kamuoyu ile paylaşılmadı.

Konuya aşina bir Yunan kaynak, tetkiklerin ardından, yakın zamanda geminin el değiştirdiği ve yeni sahibinin AB yaptırım listesinde bulunmadığı gerekçesiyle Pegas'ı alıkoymaya devam etmek için yasal bir gerekçe olmadığını söyledi.

Kararın henüz Pagas'a iletilmediği kaydedildi.

Reuters'ın haberinde, tankerdeki İran petrolünün nereye gideceği net olarak bilinmemekle birlikte bir 'Avrupalı müşteri' olduğu bilgisi yer aldı.

Kaynak: Euronews