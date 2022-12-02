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Yunanistan tahriklere devam ediyor: Rodos Adası'nda silahlı tatbikat yaptılar

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda silahlı tatbikat yaptı.

Balkanlar 02.12.2022, 23:57
Yunanistan tahriklere devam ediyor: Rodos Adası'nda silahlı tatbikat yaptılar

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, "Kolossos" isimli tatbikatta, adadaki tüm sistemler "alarm" pozisyonuna getirilerek, herhangi bir tehditte alınması gereken pozisyonlar belirlendi.

Tatbikata, zırhlı araçlar, motorlu piyade birlikleri, özel harekat birimleri ve hava kuvvetlerine bağlı birimler de katıldı.

Rodos'un da dahil olduğu Oniki Adalar'ın uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde kalması gerekiyor.

Kaynak: AA
#Yunanistan #rodos adası #tatbikat
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