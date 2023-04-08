Yunanistan terörist yuvasını kapatıyor

Türkiye Yunanistan arasındaki gerilim, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından Yunan yetkililerin gönderdiği insani yardım ve barış mesajlarıyla azalmıştı. İlişkilerin karşılıklı olarak düzelmesine yönelik adımlar atılırken Yunan medyasında dikkat çeken bir haber yayınlandı.

Yunan basını, Yunanistan'ın 1985 yılında mülteciler için kurduğu Lavrion kampının kapatılacağını öne sürdü.

Yunanistan'da bulunan Lavrion kampı, ülkenin Türkiye aleyhine faaliyet gösteren onlarca terör örgütünü barındırdığı ve örgüt mensuplarına eğitim verdiği bir bölge.

Kampta PKK'lı teröristlerin haricinde başta DHKP-C olmak üzere birçok terör örgütüne de eğitim veriliyor. 80 daireden oluşan kampta 6 aylık bir eğitimin ardından terör örgütü mensuplarına Yunan pasaportu verilerek Irak'a yollanıyor.

Çok sayıda teröristi barındıran ve eğiten kampın masrafları ise Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de aralarında bulunduğu çeşitli kuruluşların fonlarıyla karşılanıyor.

Lavrion kampında teröristlere ideolojik eğitimin yanı sıra sabotaj ve bombalı saldırı eğitimleri de veriliyor. Başkent Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki bu kamp, PKK, YPG ve DHKP-C gibi terör örgütleri tarafından militan yetiştirmek için kullanılıyordu.

Yunan Kathimerini gazetesi konuyla ilgili dikkat çeken bir habere imza attı. "Lavrion kampı kapatılıyor-Ege'deki tatbikatlar için moratoryum" başlıklı haberde, Türkiye'nin 'terör yuvası' olarak gördüğü kampın kapatılacağı iddiası yer aldı. Yazıya göre, Yunan Göç ve Sığınma Bakanlığı, Attika Bölgesi'nde yer alan Lavreotiki Belediyesi'ne bağlı Lavrion'daki kampını yapıların kötü durumda olması nedeniyle kapatıyor.

"6 YILDIR FON SAĞLANMIYOR"

Kamptaki yaklaşık 150 kişiden 100'ü Attika Bölgesi'ndeki diğer göçmen kamplarına gönderildi. Geride kalan 50 kişi ise kısa süre içinde transfer edilecek. Gazete, Atina yönetiminin altı yıldır kampa fon sağlamadığını ve yönetimine müdahale etmediğinin de altını çizdi.

Ankara'nın, kampın kapatılmasında ısrarcı olduğunun altını çizen Kathimerini, bakanlığın verdiği kapatılma kararının Türkiye'yi memnun edeceğini yazdı. Kampın dolaylı yollardan da olsa devre dışı kaldığını aktaran gazete, sürecin Ankara ve Atina arasında ilişkileri iyileştireceğine de vurgu yaptı.

Kathimerini'nin haberinde, geçtiğimiz günlerde Yunan mevkidaşı Nikolaos Panagiotopoulos'u ağırlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ifadelerine de yer verdi.

Haberde, Bakan Akar'ın sözlerine atıfta bulunarak "Eylül'e kadar moratoryum" ifadeleri kullanıldı.

Lavreotiki Belediyesi yetkilileri, geçtiğimiz haftalarda bakanlıkla iletişime geçmiş ve kamptaki bakımsız binaların orta şiddetli bir depreme bile dayanamayacağına dikkat çekmişti.