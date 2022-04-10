Yunanistan, Ukraynalı göçmenlere karşı pek hoşgörülü

Türkiye üzerinden ve Akdeniz’den gelen göçmenlere karşı ‘sert’ politikalar izleyen Yunanistan, Ukraynalılar için bu politikasından önemli ölçüde geri adım attı.

AFP'nin derlediği bir araştırmaya göre, bu ülkedeki göçmenlerle dayanışma kuruluşları Yunanistan’ı “çifte standart” uygulamakla suçlarken, mülteci başvurusunda bulunan ve olumsuz koşullarda yaşayan diğer düzensiz göçmenlerin de bu durumdan oldukça rahatsız olduğu aktarıldı.

Yunanistan’da kısmen iyi koşullardaki göçmen kamplarında yaşayanların Ukraynalılara yer açmak için buradan çıkartılıp daha kötü yerlere gönderildikleri iddiası da yine bu çifte standardın en önemli ve çarpıcı örneği olarak gösteriliyor.

Yunanistan’ın kuzeyindeki Serres kampında yaşayan yaklaşık 100 Afgan vatandaşından birisi olan 16 yaşındaki Sharan, “Ukraynalılar gelmeye başlayınca bizim burayı terk etmemiz istendi. Daha sonra bizi oldukça kirli ve kötü diğer bir kampa taşıdılar.” diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

Yunanistan’dın Göç ve Göçmenlerden Sorumlu Bakanı Notis Mitarachi, geçen ay Ukraynalılar için “gerçek göçmen” ifadesini kullanması göçmen derneklerinin yine sert tepkisine yol açmıştı.

Atina ayrıca, Ukraynalı göçmenlere bir yıl süreyle geçici oturma ve çalışma izni verilmesini kararlaştırdı. Hükümet, 50 bini turizm, diğer kısmı tarım sektöründe olmak üzere 140 bin göçmeni istihdam edebileceği vaadinde bulundu.

Şu ana kadar Yunanistan’a 18 bin civarında Ukrayna vatandaşının gediği tahmin ediyor. Yunanistan’daki göçmen kamplarında kalan diğer ülkeler gelenlerin sayısının ise 32 bin kişi olduğu belirtiliyor.

Diğer ülkelerden gelen göçmenlerin şikayetleri sürerken, Ukrayna’nın Vinnytsia kentinden kaçıp gelen ve şu anda Serres kampında yaşayan 39 yaşındaki Irene, Yunanlıların konukseverliğinden çok etkilendiğini belirterek, “Biz burada tekrar normal yaşantımıza döndük, çocuklarım okula gidiyor, şimdiden arkadaşları bile oldu.” dedi.

Odesa kentinde bir kızı ve torunuyla gelen 50 yaşındaki Veronika Boholiubska ise Romanya ve Bulgaristan’dan sonra Yunanistan’a geldiklerini belirterek, Facebook üzerinde bu ülkenin göçmen aldığı yolundaki ilanları görünce buraya gelmeyi tercih ettiklerini söyledi.

UNHCR ve HRW Atina'ya tepkili

BM Mülteciler Yüksek Temsilciliği’nin (UNHCR) Yunanistan şubesinin iletişim sorumlusu Stella Nanou, Yunanistan’ın Ukraynalı göçmenlere gösterdiği dayanışmanın herkes için geçerli olması gerektiğini belirterek, AB’nin bu konuda ortak bir politikası olması gerektiğini savundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) temsilcisi Bill Frelick ise Yunanistan’ın Ukraynalı göçmenlere gösterdiği yaklaşımı diğer göçmenlere gösterdiği yaklaşımla taban tabana zıtlık teşkil ettiği görüşünü dile getirdi.

Frelick. “Yunanistan, Ukraynalılara ‘gerçek göçmen’ diyerek memnuniyetle karşılarken, savaş ve şiddetten kaçan diğerlerini ‘geri itmesi’ çifte standart teşkil edip, Avrupa değerleriyle de alay etmek gibi oluyor” diyerek tepkisini dile getirdi.