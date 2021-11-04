Yunanistan vaka sayısında rekor üstüne rekor kırıyor

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 808 vaka tespit edildi.

Salgının başından bu yana günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi, virüse bağlı can kaybı sayısı 16 bin 151'e çıktı.

Solunum cihazına bağlı hasta sayısının 441 olduğu, bu rakamın yüzde 83,67’sini aşısız ya da aşılama süreci tamamlanmamış hastaların oluşturduğu kaydedildi.

Günlük vaka sayısı bir hafta içinde ikinci kez en yüksek seviyeye ulaştı

Günlük Kovid-19 vaka sayısı, 2 Kasım'da 6 bin 700 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış, hükümet vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle Kovid-19 ile mücadelede uygulanacak yeni tedbirleri açıklamıştı.

6 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni tedbirler çerçevesinde Kovid-19 aşısı olmayan tüm çalışanların, ücretlerini kendileri ödeyerek haftada iki kez Kovid-19 testi yaptırmak zorunda olacağı bildirilmişti.

Aşısız vatandaşların, kamu kuruluşları, bankalar, kuaförler, eğlence merkezleri, alışveriş merkezleri ve perakende mağazalara girebilmesi için de test zorunluluğu olacağı belirtilmişti. Aşısızların ibadet yerleri, gıda satan dükkanlar ve eczanelere ise test zorunluluğu olmaksızın girebileceği kaydedilmişti.

11 milyona yakın nüfusu olan Yunanistan'da aşılama sürecini tamamlayan vatandaşların sayısı yaklaşık 6 milyon 400 bine yaklaşıyor.