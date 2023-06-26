Yunanlar koalisyonsuz hükümet kurmayı başardı
Yunanistan'da koalisyon hükümeti kurmak istemeyen partilerin ikinci kez girdiği seçimlerden Miçotakis tek başına iktidar oldu.
Yunanistan'da, Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiryakos Miçotakis, yemin ederek Başbakanlık görevine tekrar başladı.
Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun huzurunda yemin eden Miçotakis, bir aylık aranın ardından yeniden Başbakanlık görevine getirildi.
Yemin törenine, Miçotakis'in eşi, çocukları ve kardeşleri arasında eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin de bulunduğu kişiler katıldı.
Törenin ardından Miçotakis, Başbakanlık makamına geçerek görevi geçici hükümetin Başbakanı Yannis Sarmas'tan dervaldı.
Yeni hükümetin bakanlar kurulu ise saat 17.00'de açıklanması planlanıyor.
Yeni Demokrasi Partisi liderliğindeki Miçotakis'in, geçtiğimiz günlerde yapılan genel seçimlerde yüzde 40,55 oy alarak 300 sandalyeli mecliste 158 milletvekili çıkarmaya hak kazandığı belirtiliyor.