"Zaman Makedonya" gazetesine basım ve dağıtım desteği verildi

Makedonya İletişim, Hesap Verilebilirlik ve Şeffaflıktan Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı "Zaman Makedonya" gazetesine basım ve dağıtım desteği verildiği bildirildi.

İletişim, Hesap Verilebilirlik ve Şeffaflıktan Sorumlu Devlet Bakanı Robert Popovski, dün düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılında basım ve dağıtım desteği verilen medya kuruluşlarını açıkladı.

Program kapsamında başvuran 13 medya kuruluşundan aralarında "Zaman Makedonya" gazetesinin de bulunduğu 11'ine destek verilmesi kararlaştırıldı.

Makedonya'da yayın yapan FETÖ iltisaklı "Zaman Makedonya" gazetesinin bu program çerçevesinde 903 bin 92 Makedonya dinarı (yaklaşık 14 bin 670 avro) destek aldığı ifade edildi.

- Büyükelçilikten kınama

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği, ülkedeki yazılı medyalara yönelik maddi destek kapsamında FETÖ iltisaklı "Zaman Makedonya" gazetesine de destek verilmesini şiddetle kınadı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin faili FETÖ'nün yayın organı "Zaman Makedonya" gazetesinin, Makedonya hükümetinden maddi destek almasının kabul edilebilir olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bağımsızlığından itibaren birçok alanda desteklediğimiz Makedonya hükümetine, Türkiye ile dost ve kardeşlik ilişkilerini göz önünde bulundurarak bu yönde atılması gereken tüm adımları atma çağrısında bulunuyoruz."

Dr. Yusuf Hasani sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşımda bulundu.

Makedonya ve Türkiye arasındaki ilişkliler yıllardır her iki ülke insanı tarafından dikkatle izlenmiş ve her iki ülkenin insanları bu ilişkileri daha üst seviyeye çıkarmak için çaba sarfetmiştir. Dün Makedonya hükümeti tarafından gereken şartları yerine getirmemesi durumunda bile "Zaman Gazetesi" nin desteklenmesi yönünde sunulan 14.000 euroluk yardım, iki ülke arasında mevcut ilişkileri derinden yaralamıştır.

Bu "Yazılı Basının Subvansiyon" yasa teklifi bütçe görüşmeleri döneminde meclise Ekim ayında ulaşmış fakat milletvekilleri tarafından yoğun eleştiriye maruz kalmıştır.

TDP olarak bu yasa teklifini bizler de kabullenmeyip yasaya destek vermedik ancak yine de meclisten geçmeyi başaran bu yasa daha sonra yürürlüğe girmiştir.

Bunun sonucu Makedonya hükümeti dün almış olduğu karar doğrultusunda 14.000 euro değerinde ki yapmış olduğu yardım sonucu " Zaman Gazetesi" ni ayakta tutmaya çalışarak her iki ülkenin ilişkilerine gölge düşürmüştür.

Bu doğrultuda hükümetin almış olduğu bu yanlış kararın bir an önce düzeltmesini temenni eder, bu kararı kınadığımızı belirtir, Makedonya ve Türkiye ilişkilerinin değerinin 14.000 euro olmadığını hükümete hatırlatmak ise boynumuzun borcu olduğunu belirtmek isterim.

Saygılarımla

- "Önlenmesi için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz"

Makedonya'nın Türk kökenli Devlet Bakanı Elvin Hasan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin geçen yıl yazılı medyaya destek konusunda karar aldığını ve daha sonra bunun yetkilerini Makedonya Gazeteciler Derneğine (ZNM) aktardığını ifade etti.

Destek programı kapsamında uluslararası camianın da katılımıyla bir komisyonun kurulduğunu ve kriterlerin belirlendiğini söyleyen Hasan, bütün başvuru yapanların bu kriterler dahilinde değerlendirilip destek verildiğini aktardı.

Konuyla ilgili gerekli tepkileri ilgili kurum ve makamlara ilettiğini kaydeden Hasan, "Önlenmesi için ve bir daha asla böyle bir durumla karşı karşıya kalmamamız için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz." dedi.

Hasan, hükümetin sadece yazılı medyaya destek verme kararı aldığını, derneğin ise seçimi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla birlikte yaptığını aktararak, Makedonya'daki Türklerin de böyle bir karardan rahatsız olduğunu ilgili bakana ilettiğini bildirdi.

- "Susulacak bir mesele değil"

Makedonya'daki Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim de olayın bilgileri dışında geliştiğini ve gereken müdahaleyi hem ilgili bakana hem de başbakana ilettiklerini söyledi.

Desteğin dağıtılmasında rol oynayan derneğin başbakanlık bütçesinden yararlandığını aktaran İbrahim, konuyla ilgili anlaşmanın iptali için gereken mücadeleyi bugün itibarıyla başlattıklarını kaydetti.

Konunun bugün hükümetin de gündemine gelmesini beklediklerini dile getiren İbrahim, "Bundan sonra sözleşmenin iptali, yani FETÖ'cü gazete ile sözleşmenin yapılmaması için gereken çabayı göstereceğiz." dedi.

Makedonya Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas ise gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Başbakan Zoran Zaev ile bugün gerçekleştireceği görüşmede bu konuyu da kendilerine aktaracağını ifade etti.

Partililerle de konuyu istişare edeceklerini ve gereken tepkiyi vereceklerini kaydeden İlyas, "Bu şüphesiz ki susulacak bir mesele değil. FETÖ organizasyonunun yayın organı olan Zaman'a, özellikle Makedonya vergileriyle, bizim vergilerimizle bir şekilde destek çıkılması kabul edilebilir bir mesele değildir." diye konuştu.

Hükümeti oluşturan koalisyona katılmalarının en büyük sebeplerinden birinin de "kırmızı çizgi" olarak nitelendirdikleri FETÖ ile mücadele olduğunu bildiren İlyas, konunun tepkisiz kalacak bir mesele olmadığını vurguladı.

- "Bu Makedonya hükümetinin iki yüzlülüğüdür"

Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç da Makedonya Türklerinin milli refleksi ve vicdanı olarak hükümetin bu iki yüzlülüğünü kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Çok açık ve net dille Türkiye'nin düşmanı bir örgüte ve özellikle Türkiye'nin terör örgütü olarak nitelendirdiği bir oluşumun yayın organına destek verilmesinin anlaşılır bir tarafı olmadığını vurgulayan Saraç, şunları kaydetti:

"Çok samimi ve net olarak söylüyorum, bu Makedonya hükümetinin iki yüzlülüğüdür. Biz de Makedonya Türklerinin milli refleksi ve vicdanı olarak kınıyoruz ve hükümeti gerçek manada göreve davet ediyoruz. Dost ve kardeş bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı böyle çifte standart uygulanmasını asla kabul etmeyiz. Bu konuda gücümüz yettiği kadar yapılması gereken ne varsa yapacağız."

- "Teröre karşı Türkiye'nin yanında olacağız söylemleri eyleme dönüşmeli"

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin de FETÖ iltisaklı gazeteye destek verildiğini büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla öğrendiklerini bildirdi.

Kararın her platformda sıkça vurgulanan "Makedonya-Türkiye dost ülkelerdir" anlayışına vurulan ağır bir darbe olduğu vurgulayan Emin, "Makedonya ve kurumlarının, 15 Temmuz 2016'da darbe kalkışması yapan ve 250 vatan evladını şehit eden, binlerce insanı yaralayan eli kanlı terör örgütü FETÖ'ye karşı adaletin, milli iradenin, demokrasinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Emin, Başbakan Zaev'in 2017'deki Makedonya Türklerinin Türkçe Eğitim Bayramı kutlamalarında FETÖ için "terör örgütü" tanımlamasını yaptığını ve Makedonya'nın Türkiye’nin yanında olacağını açıkladığını hatırlattı.

Makedonya'nın Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un iki hafta önce Ankara'da ülkesinin her zaman Türkiye'nin terörle mücadelesinde yanında olacağını açıkladığını anımsatan Emin, bakanlığın FETÖ iltisaklı gazeteye maddi destek kararının Makedonya Türklerini derinden yaraladığını ifade etti.

Makedonya Türklerini üzen ve Türkiye ile ilişkilere zarar verecek bu yanlış kararın bir an önce yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Emin, Makedonya yetkililerinin "teröre karşı Türkiye'nin yanında olacağız" söylemlerinin de eyleme dönüşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2019, 16:55