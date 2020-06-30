Zvinitsa köyü halkı camilerini yeniledi

Kırcaali’nin Zvinitsa (Bocuklu) köyünden araştırmacı ve yazar Muharrem Aliosman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Zvinitsa köyünde bulunan caminin köy sakinlerinin yaptığı bağışlarla ve genç yaşlı demeden hepsinin gönüllü olarak bakım ve onarım çalışmalarına katılarak yenilendiğini duyurdu.

Köy halkı caminin çatısı ve dış cephesinde kısmı bir onarım yaptı. Bununla birlikte caminin iç bölümlerinin eskiyen boyası yenilendi.

Muharrem Aliosman, Zvinitsa köyü camisinin yenilenmesiyle ilgili fotoğraflar da yayınladı.



Kaynak: Kırcaali Haber