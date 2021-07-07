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'Balyacılar' iş başında
GENEL
07.07.2021, 10:33
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#AB
#Türkiye
#İsrail
#fransa
#filistin
#rusya
#iran
#koronavirüs
#corona virüsü
#Erdoğan
#mescidi aksa
#salgın
#emine erdoğan
#seçim
#Ayasofya Camii
#Almanya
#24 saat
#aşı
#kovid19
#NATO