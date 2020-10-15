Müstakiller Hareketi'nin yıl dönümünde Erbakan

14 Ekim 1969'da Adalet Partisi'nden (AP) milletvekili aday adaylığı Süleyman Demirel tarafından veto edildiği için Konya'dan bağımsız aday olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve iki milletvekili seçtirecek oy alarak milletvekili seçildiler.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın bağımsız adaylığı ile Türk milletinin bağımsızlık başkaldırısı olan Müstakiller harekâtının yıldönümündeyiz.

1969 yılında Erbakan Hocanın bağımsız aday olduğu seçimler sırasında, Balıkesir de dağıttığı broşür girdiği yolun ana hatlarını belirliyor.

1969 yılında, bağımsız adaylık için bastırılan bu başkaldırış broşürünün hemen ikinci sayfasında "Hak gelince batıl zail olur" başlıklı yazı şöyle başlıyor:

Geçenlerde birkaç dostumla beraber yaptığımız Kur an- Kerim okumaları sırasında Mürselat Suresinin dördüncü ayetindeki: "Hak ile batılın arasını ayırdıkça ayıranlara andolsun" ifadesini görmüştük.

Broşürde yer alan; "Millet olarak kurtuluşumuz için şu tedbirlerin alınması görüşündeyiz" başlıklı bölümde yer alan ifadeler ise şu şekilde:

"163. maddeyi ve vicdan hürriyetini kısıtlayan her türlü kanunlar kaldırılmalıdır, masonluğun kanun dışı ilan edilmesi zaruridir, montaj sanayi yerine yerli sanayi kurulmalıdır, makineleri yapan makinelerin yapılmasına başlanmalıdır, kumar, içki ve fuhşa istinad ettiren turizme son verilmelidir ve son olarak da hak, hakikat ve ahlak temelleri üzerinde, iktisaden kalkınmış, haysiyetli ve imanlı Türkiye yi inşa etmektir."

Bu, ilk meşale olan seçim broşürünün elbette birçok noktası dikkate değer, broşürün sonunda yer alan "yazarlarımız ne diyor" başlıklı bölümde; o tarihlerdeki Bugün gazetesinin başyazarı M. Şevket Eygi nin ve Necip Fazıl Kısakürek’in Erbakan’ı ve hareketini destekleyen yazılarına yer verilmiş.

Broşürün son sayfasında yer alan; "Hasımlarımız ne diyor" başlıklı bölümde ise, Altan Öymen’in şu sözüne yer verilmiş;

"Anadolu nun hemen her ilinde Erbakan’ı lider diye görmeye hazır küçük ya da büyük- bir grup insan vardır. Bunlar sağın sağındaki gazeteleri okuyan ve onun "İslamsal", "ümmetsel", "takunyasal" faaliyetlerini öğrenen sağın sağındakilerdir".

[14 EKİM 1969: Erbakan Hocanın Konya bağımsız milletvekili olarak ilk kez meclise girişi]

Kaynak: Milli Gazete

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 12:35