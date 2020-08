Belirsizlikle Başa Çıkmak için 7 Yöntem

Christine Carter



Her şey kontrolden çıkmış gibi hissettiğimizde ne yapmalıyız?



Çok fazla belirsizlikle yaşamak gerçekten zordur. İnsanlar nasıl yemek, cinsellik ve diğer birincil ihtiyaçlarına karşı güçlü bir ihtiyaç duyuyorlarsa, geleceğe dair bilgilere de duyarlar. Beynimiz belirsizliği tehdit olarak algılar ve kesinlik yaratan şeyler dışındaki her şeye odaklanmamızı engelleyerek kendini korumaya çalışır.



Bir örnek vermek gerekirse, araştırmalar gösteriyor ki, iş/istihdam belirsizliği kişilerin sağlığında işini gerçekten kaybetmeleri durumundan daha büyük bir etki yaratıyor. Benzer olarak, bir araştırmada bir grup katılımcıya elektrik şokuyla karşılaşma ihtimallerinin %50 olduğu söylenirken bir grup katılımcıya da kesinlikle elektrik şokuyla karşılaşacakları söylenir. Yapılan gözlemler sonucu şokla karşılaşma ihtimallerinin %50 olduğu söylenen grubun, kesinlikle şokla karşılaşacaklarının söylendiği gruptan çok daha endişeli ve ajite bir durumda olduğu görülür.





Birçok endüstri alanının da geleceklerimizdeki belirsizliği gidermeye kendini adamış olduğunu görmemiz sürpriz bir durum değildir.Örneğin, yönetim danışmanlıklarının kendilerini stratejik planlamaya adamış olması bir prestij kaynağıdır. Bir başka örnek olarak da astroloji uygulamalarının günümüzdeki popülerliğini düşünebiliriz. Tutucu dinler ise net kurallar ve mutlak doğruları öne sürerek endişeyle başa çıkarlar. Komplo teorilerini düşündüğümüzde kompleks ve karmaşık fenomenler hakkında ileri sürdükleri basit açıklamaları görürüz.



Fakat bazen, hatta belki sıklıkla, kesinliği yaratmak için bir girişimde bulunmamak daha iyi bir yoldur. Evrimsel sürecimiz boyunca beyinlerimiz belirsizliğe direnmeye hazır halde bulunmuşsa bile, hiçbir zaman geleceğin bize ne getireceğini bilemeyiz. Pandemi gibi olası olmayan ve rutinlerimizi ve planlarımızı tahmin edemeyeceğimiz şekilde etkileyen durumlarda belirsizlikle yaşamayı öğrenmeliyiz. Matematikçi John Allen Paulos şöyle der; “Belirsizlik burada kesin olan tek şey”. “Tek güvenlik hali, güvensizlikle yaşamayı bilmektir.”



Peki her şey bu kadar kontrolden çıkmış gibi hissettiriyorken, bu durumla nasıl başa çıkabiliriz? Size şaşırtıcı gelebilecek yedi farklı strateji sunuyoruz.