"10 yıl önce 10 yıl sonra" akımı ve dijital distopya

"10 yıl önce 10 yıl sonra" akımı kişisel verilerin toplanması için hiç de masum olmayan bir akım mıydı?

"10 yıl önce 10 yıl sonra" akımı trend olunca NYU Stern School of Business'tan Profesör Amy Webb gibi diğer eleştirmenler 'fotoğraf yükleme kampanyasının Facebook için "mükemmel bir veri toplama mekanizması olduğunu iddia etti.

Yapay zekanın insanları nasıl manipüle edebileceği hakkında yeni bir kitap yazan Webb, CBS News'e verdiği demeçte, “Facebook, kullanıcıların görünüşlerindeki küçük değişiklikleri daha iyi tanımaları için sistemlerini öğrenmek ve eğitmek için korkunç bir fırsat sundu” dedi.

Bu, birçok kişinin Facebook'un, bir süredir üzerinde çalıştıkları yüz tanıma için Yapay zeka (AI)'larını geliştirmek için kasıtlı olarak kampanyaya başladığına inanmasına yol açtı.

Bir çok insan 10 yıl önceki görüntülerini vermekle kalmayıp o tarihte nerde olduklarını da bilgi olarak sanal dünyaya kaydetti.

Hedefli reklamlar için kullanabilir

Facebook bu verileri hedefli reklam ve kişiselleştirilmiş deneyimler için kullanabilir, ancak bu veriler platformun dışına çıkarsa? Bu tamamen Amazon'un hükümet ve kanun uygulayıcı kurumlara benzer verileri satması ve Google’ın bir Google fotoğraf kullanıcısı tarafından bir kadının biyometrik verilerini taraması ve kaydetmesi için bir davaya maruz kalması gibi tamamen mümkün olabilir.

Kullanıcı verilerinin artan önemi ile birlikte kullanıcıların daha dikkatli olma ihtiyacı her zamankinden daha önemli hale geliyor. Kullanıcıların sağladığı veriler, Facebook ve Google gibi teknoloji şirketleri için yakıt. Bir nimet olarak ortaya çıkan Dünya Çapındaki sosyal ağ, artık kullanıcıları rehin tutabilecek bir tuzak görevi de görebiliyor.

Geçtiğimiz yıl Hindistan'da benzer teknolojilerle 3000'den fazla kayıp kız bulunmuş. Kızın 10 yıl önceki fotoğrafından şimdiki halini buluyorlar ve yüklenen fotoğraflardan yerini buluyorlar.

"Şüpheli şeylerden uzak durunuz" düsturunca tedbirli olmakta fayda var.

Kaynak: www.dunyabulteni.net