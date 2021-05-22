2022’de emekli oluyor

Microsoft, bir döneme damgasını vuran web tarayıcısı Internet Explorer'ı Haziran 2022'de emekliye ayırıyor. 1995'te kurulan internet tarayıcısının yerine Microsoft Edge'in geçeceği belirtildi.

ABD'li teknoloji şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Microsoft Edge, Internet Explorer'dan daha hızlı, daha güvenli ve daha modern bir göz atma deneyimi sunacak" ifadeleri kullanıldı.

Microsoft aynı zamanda Internet Explorer tabanlı web siteleri ve uygulamalarının Edge ile en az 2029 yılına kadar çalışacağını söyledi.

Otomatik olarak Microsoft Edge'e yönlendirilecek

Internet Explorer, 15 Haziran'da emekliye ayrıldıktan sonra otomatik olarak Microsoft Edge'e yönlendirilecek.

Öte yandan Microsoft'un açıklamasının ardından sosyal medyadan #InternetExplorer etiketiyle paylaşımlar yapıldı.

Bir kullanıcı yaptığı paylaşımda, "Bu tarayıcı bugünlerde eski ve modası geçmiş gibi görünebilir, ancak o günlerde herkesin ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

Statscounter, Google'ın tarayıcısı Chrome'un pazarın yüzde 65'ini kontrol ettiğini belirtiyor.

Apple tarafından oluşturulan ve Apple bilgisayarlarında ve cihazlarında kullanılabilen Safari, bu yılın Nisan ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 19 pazar payıyla ikinci sırada.

Firefox ve Edge ise sırasıyla yüzde 3,59 ve yüzde 3,39 ile üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: Euronews