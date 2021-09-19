27 milyon yıllık penguen fosili bulundu

Yeni Zelanda'da 2006'da bir grup çocukların bulduğu fosil kalıntılarının aslında 27 milyon ila 34 milyon yıl önce yaşamış ve daha önce bilinmeyen bir dev penguen türüne ait olduğu ortaya çıktı.

Ocak 2006'da Hamilton Genç Doğabilimciler Kulübünün, yaşları 10'la 18 arasında değişen çocuk ve gençlerle organize ettiği bir keşif gezisi sırasında kemik kalıntıları buldu. Ancak basit bir keşif olduğu sanılırken, fosillerin aslında şimdiye kadar bulunan dev bir penguenin en eksiksiz iskeleti olduğu anlaşıldı.

Journal of Vertebrate Paleontology'de yayından yeni bir çalışmada, hayvanın 27 ila 34 yıl öncesinde yaşamış, tarih öncesi bir penguen türünden geldiği kanıtlandı. Bilimsel literatüre göre söz konusu penguenler dinozorlarla beraber yaşadı.

Massey Üniversitesi'nden zoolog Dr. Daniel Thomas, "Penguen, Kairuku dev penguenlerine benziyor ancak çok daha uzun bacakları var. Bu yüzden waewaeroa olarak adlandırıyoruz" dedi.

Waewaeroa kelimesi Maorice'de "uzun bacaklar" anlamına geliyor.

Bacaklarının uzunluğu nedeniyle, bu penguenin ayak ucundan gaga ucuna kadar 1,6 metre, ayakta dururken ise 1,4 metre boyunda olduğu tahmin ediliyor.

Bugüne kadar, Yeni Zelanda'da çok az sayıda hasar görmemiş dev penguen fosili bulundu. Bu yüzden bu keşif araştırmacılar için oldukça önemli.

Bu yeni türün morfolojisi analiz ederek, türdeşlerinin tarih öncesi çağda nasıl evrimleştiğini ve günümüz penguen türlerine kıyasla neden bu kadar büyük oldukları araştırılacak.

Kaynak: Euronews