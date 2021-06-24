3 bin yaşındaki mumyanın MR'ını çektiler

Antik Mısır tıbbın son teknolojisi ile tanıştı. Mısır piramitlerinden çıkarılan 3 bin yaşındaki mumya tüm sırlarının keşfedilmesi için bir İtalyan hastanesinde MR taramasından geçti.

Ankhekhonsu adlı Mısırlı rahibin mumyası Milano'daki Bergama Poliklinik Hastanesi'ne getirildi. Araştırmacılar 3 bin yaşındaki rahibin nasıl defnedildiğini, bu kişinin nasıl bir hayat sürdüğünü keşfetmeyi deneyecek.

Mumyanın "Khonsu tanrısı hayatta" anlamına gelen adının Milattan önce 800 ile 900 yılları arasında tarihlenen lahitinin üzerinde 5 defa art arda yazıldığını ifade eden araştırma projesinin başındaki Dr. Sabina Malgora, mumyaların "biyolojik bir müze"den farksız bir "zaman kutusu" olduğunu belirtiyor.

Mumyanın üzerinde yapılacak araştırmaların rahibin nasıl mumyalandığını ve mumyalama işleminde hangi malzemelerin kullanıldığını da gün yüzüne çıkarması bekleniyor.

Geçmişi inceleyerek geleceğe de ışık tutmayı amaçlayan tıp uzmanları, mumyanın geçirdiği kanser ya da damar sertliği gibi hastalıkları, yaralanmaları da inceleyerek günümüz hastalıklarına ışık tutmayı hedefliyor.

Kaynak: Euronews