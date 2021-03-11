YouTube, aşılar hakkında yanlış bilgi veren videoları kaldırdı

YouTube şirketi sözcüsü Hernandez, yaptığı açıklamada Kovid-19 aşısı hakkında yanlış bilgiler veren 30 bin videonun kaldırıldığını açıkladı.

YouTube, aşılar hakkında yanlış bilgi veren videoları kaldırdı

YouTube şirketi sözcüsü Hernandez, The Hill haber portalına bir açıklama yaptı.

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'un, Ekim 2020’den bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı 30 bin videoyu kaldırdığı belirtildi.

YouTube şirketi sözcüsü Elena Hernandez, The Hill haber portalına yaptığı açıklamada, platformdan kaldırılan videoların Kovid-19 aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen iddialar içerdiğini kaydetti.

Hernandez, Şubat 2020'den bu yana, YouTube'un Kovid-19 salgını konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videoyu kaldırdığını ifade etti.

Facebook ve Twitter da Kovid-19 aşısı konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı paylaşımların kaldırılacağına dair açıklamalar yapmıştı.

AA

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 20:59
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