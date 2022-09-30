68 milyon yaşındaki dinozor T-Rex iskeleti açık artırmaya çıkıyor

Bir Tyrannosaurus Rex (T-Rex) fosili, Kasım ayında Hong Kong'daki Christie's'de açık artırmaya çıkarılacak. Dinozor iskeletinin 25 milyon dolar civarına alıcı bulması bekleniyor.

30 Kasım'da gerçekleşecek olan bu açık arttırma bir ilk olacak.

Organizasyonu yapacak olan dünyaca ünlü Christie's müzayede salonu, yaklaşık 68 milyon yaşında olan ve Kretase döneminde yaşadığı belirtilen dinozor fosilinin açık artırması, aynı zamanda Asya'da yapılan ilk T-Rex satışı anlamına geleceğini söyledi.

Yapılan açıklamada, Çince'de tanrı benzeri anlamına gelen Shen isimli iskeletin 1400 kilogram ağırlığında olduğu ve bu tür bir iskelete 15 milyon ila 25 milyon dolar arasında teklif verilebileceği belirtildi.

13 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğindeki dev iskelet, Montana'da ortaya çıkarıldı. 2020'de Christie's New York'ta bir T-Rex için 32 milyon dolarlık rekor fiyat ödenmişti.

Alıcı tüm haklarını elde edecek

Kazanan teklif sahibi, iskeleti yeniden adlandırma izni de dahil olmak üzere, Shen ile ilgili tüm mülkiyet haklarını kazanacak. Sahibi ayrıca dinozoru kiralamak için ticari hakları da elde edecek.

Christie'nin bilim ve doğa tarihi başkanı James Hyslop, "Kamu kurumlarında sergilenmek için kullanılma olasılığı yüksek" dedi.

T-Rex Shen daha önce önde gelen paleontologlar tarafından çalışılmıştı.

Kaynak: Euronews